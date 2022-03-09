Флаг СССР и российские солдаты-срочники на Украине

Флаг СССР установлен на российской военной технике, передвигающейся по территории Украины: видеокадры опубликовало министерство обороны РФ.

Российское вторжение началось две недели назад, бои идут на востоке и юге Украины, а также на киевском направлении.

Между тем минобороны РФ сообщило о захвате в плен российских солдат-срочников на Украине. После чего пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства докладывали об исполнении его приказа о категорическом непривлечении срочников к участию в боевых действиях. Главная военная прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить, кто не выполнил приказ, который по утверждению минобороны, был направлен всем командирам подразделений еще до начала вторжения. В Москве происходящее называют специальной военной операцией.

Стороны обвиняют друга друга в очередном срыве эвакуации мирного населения. На Украине заявляют о продолжающихся обстрелах гражданских объектов российскими силами. Поступают сообщения о новых разрушениях в жилых кварталах Харькова. Данные обеих сторон о жертвах среди мирного населения и военных потерях пока не поддаются независимой проверке.

Власти Мариуполя заявили, что за время осады погибли 1300 жителей города. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видео с последствиями авиаудара по роддому в Мариуполе и вновь призвал НАТО закрыть небо.