"Сербским авиалиниям" прибавилось работы из-за антироссийских санкций

Число пассажиров "Сербских авиалиний в последнее время увеличилось вдвое на фоне антироссийских санкций и ответных мер РФ в отношении стран, поддержавших ограничения.

Из Москвы через Белград можно попасть на территорию Евросоюза и затем вернуться в Россию. Сегодня "Сербские авиалинии" — единственная европейская компания, предлагающая перелеты в Россию.

"Авиакомпания уже направила запрос Российскому федеральному агентству авиационного транспорта об увеличении рейсов по маршруту Белград-Москва-Белград. А российские СМИ сообщают, что авиаперевозчик планирует расширить свой парк самолетов, взяв в лизинг дополнительные суда у своего миноритарного акционера Etihad — национальной авиакомпании Объединенных арабских эмиратов, чтобы удовлетворить неожиданный спрос на российское направление", — передает корреспондент Euronews Марко Суботич.

Российские компании остановили практически все зарубежные рейсы. Из 980 пассажирских самолетов, которые используют российские авиаперевозчики, более 500 находятся в лизинге иностранных владельцев.

Белградский хабом сегодня интересуются все больше европейских аваиперевозчиков, они занимают нишу, освободившуюся после ухода "Аэрофлота".