Польские авиадиспетчеры массово увольняются

Польские авиадиспетчеры объявили забастовку.

В воскресенье состоялся очередной раунд переговоров между Польским агентством воздушных перевозок и членами профсоюза авиадиспетчеров.

Последние требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

К концу апреля 180 из 216 варшавских авиадиспетчеров планируют уволиться, что приведет к отмене с мая сотен рейсов в день.

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