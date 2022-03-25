Air Serbia сталкивается с регулярным минированием рейсов в Москву

Air Serbia сталкивается с регулярным минированием рейсов в МосквуКомментарии
Сербия - единственная европейская страна, сохраняющая авиасообщение с Россией. Но за последние две недели авиакомпания Air Serbia зарегистрировала 10 сообщений о минировании самолетов, в том числе и во время полета.
Сербская прокуратура открыла дело о террористических угрозах. Тем не менее рейсы Белград-Москва продолжают летать.
С подобным сталкиваются не только пассажиры Air Serbia. 22 марта сообщение о бомбе на борту поступило экипажу рейса Turkish Airlines, выполнявшего рейс из Москвы.
Процедуры безопасности стоят дорого, поэтому Air Serbia уже сократила количество рейсов в неделю и повысила цены на билеты.
Авиационный аналитик Лука Попович считает, что ЕС закрывает глаза на авиасообщение Белграда с Москвой для сохранения этого воздушного моста для экспатов из Западной Европы в Россию и обратно.
Бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт заявил, что Air Serbia следует запретить полеты в Россию, При этом Еврокомиссия не имеет на это полномочий, поскольку Сербия не входит в состав ЕС, а значит воздушные ворота из России в Европу через Белград пока останутся открытыми.