Air Serbia сталкивается с регулярным минированием рейсов в Москву

Сербия - единственная европейская страна, сохраняющая авиасообщение с Россией. Но за последние две недели авиакомпания Air Serbia зарегистрировала 10 сообщений о минировании самолетов, в том числе и во время полета.

Сербская прокуратура открыла дело о террористических угрозах. Тем не менее рейсы Белград-Москва продолжают летать.

Мы должны попытаться отследить угрозу, независимо от того, поступила ли она по электронной почте, телефону или в письменном виде. Решение о том, где посадить самолет, принимает капитан, но он делает это с учетом международных правил, поэтому чаще всего самолеты возвращаются в Белград Радойко Каран полиция Белграда

С подобным сталкиваются не только пассажиры Air Serbia. 22 марта сообщение о бомбе на борту поступило экипажу рейса Turkish Airlines, выполнявшего рейс из Москвы.

Процедуры безопасности стоят дорого, поэтому Air Serbia уже сократила количество рейсов в неделю и повысила цены на билеты.

Авиационный аналитик Лука Попович считает, что ЕС закрывает глаза на авиасообщение Белграда с Москвой для сохранения этого воздушного моста для экспатов из Западной Европы в Россию и обратно.

Очевидно, что Air Serbia может столкнуться с проблемами и подорвать доверие к компании, но лично я думаю, что они продолжают летать в Москву, потому что получают от этого хорошую прибыль. Я думаю, что единственной причиной для отмены этих рейсов могут быть только растущие расходы, и ничего больше Лука Попович авиационный аналитик

Бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт заявил, что Air Serbia следует запретить полеты в Россию, При этом Еврокомиссия не имеет на это полномочий, поскольку Сербия не входит в состав ЕС, а значит воздушные ворота из России в Европу через Белград пока останутся открытыми.