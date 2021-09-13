Пляжи Кипра становятся доступны для инвалидов-колясочников

Пляжи Кипра по праву пользуются популярностью среди туристов. Здесь в Паралимни они приспособлены для людей с ограниченной мобильностью.

Аврос Схиатас парализован уже более 3 лет. Ранее люди в его положении были вынуждены оставаться в четырех стенах. Но теперь специальное приложение для мобильного телефона позволяет ему находить пляжи, доступные для инвалидов. По его словам, без специальных дорожек по песочному пляжу на инвалидной коляске проехать практически невозможно. А без специального оборудования попасть в воду и выйти из неё человек с ограниченной мобильностью может только с помощью других людей. Но некоторым инвалидам не нравится, когда им помогают, а некоторые стесняется попросить о помощи. Поэтому возможность использовать эти машины самостоятельно дарит им чувство свободы и независимости.

Проект общедоступного туризма реализуется на пяти пляжах на Кипре и на греческом острове Сирос. Общий объём финансирования составляет почти 600 тыс. евро, из которых 84,9% поступают из фонда регионального развития ЕС.

Кроме пандусов и зон отдыха пляжи получают 24 инвалидных кресла и 7 моторных лодок , сделанных из нержавеющей стали, которая защищает их от разъедания морской водой. Seatrac собирается и разбирается за несколько часов и питается от солнечных батарей.

“Солнечные батареи это идеальные решение, — уверен Игнатий Фотиу, руководитель компании TOBEA, изготавливающей оборудование в рамках проекта ERMIS II, — потому что, во-первых, они экологичны, не вредят окружающей среде; а во-вторых, делают нас зависимыми только от солнца. Когда в море выходит человек в инвалидном кресле, остаться без источника энергии совсем не желательно”.

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Кураторы проекта сделали всё, чтобы убедить местные власти в том, что оборудование пляжей для людей с ограниченной мобильностью принесёт им пользу. Георгий Эконому заведует пляжами города Паралмини. По его словам, установка этих конструкций привлекла на пляжи людей с ограниченной мобильностью не только с Кипра, но также из-за рубежа. По статистике, каждый день каждый день оборудованием для инвалидов пользуются 15 человек.