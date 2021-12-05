На Кипре нашли тела двух пропавших россиянок

На Кипре обнаружены тела двух россиянок, пропавших на острове в прошлом месяце. Главный подозреваемый, 32-летний гражданин Сирии, находится под стражей. Во время допроса мужчина признался в убийстве женщин и сообщил, что закопал их тела в саду дома в провинции Лимасол, где занимался строительными работами.

Стилианос Папатеодору, начальник полиции Кипра: "Подозреваемый оказал помощь в поиске тел. Он указал властям точное место, где находятся останки женщин. Нашему расследованию существенно помогла и информация, полученная из его телефонных разговоров".

Ранее в этом доме и использовавшемся при строительстве экскаваторе были обнаружены следы крови, совпадающие с ДНК одной из двух женщин.

В полиции Кипра заявили, что в субботу стражи порядка задержали еще одного мужчину, который так же проходит подозреваемым по данному делу.