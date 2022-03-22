Марбелья: денег нет, но россияне держатся

Жесткая экономия - новый стиль жизни российских миллионеров в Евросоюзе. Почувствовали это и испанской Марбелье, столь излюбленной российской элитой.

По словам Мануэля Спиносы, резкие перемены не могут не сказаться на его бизнесе. Российскую клиентуру будет сложно заменить...

Русские клиенты исчезли. И я уже не жду их возвращения. Существующие соглашения с российскими клиентами аннулированы Мануэль Спиноса владелец ювелирного магазина

Сложности испытывают и российские студенты. Дарья живет здесь 12 лет, у ее отца бизнес в России. Теперь она не знает, как платить за учебу.

Это очень тяжело, потому что я заканчиваю предпоследний курс университета. Я заплатила первый взнос. Теперь, когда SWIFT заблокирован, я этого сделать не смогу Дарья Степанова студентка

Европейские санкции уже затронули 80% российского банковского сектора, избежать их воздействия практически невозможно.

Адвокат Рикардо Боканегра объясняет: "Они не могут пользоваться российскими кредитными картами, перевод денег в Испанию также невозможен, к тому же рубль рухнул".

До конца февраля в Испании отмечали заметный рост спроса россиян на недвижимость, начиная с октября 2021 года

Эксперты отметили, что количество запросов от россиян на приобретение жилья в Испании растет с октября 2021 года. Особой популярностью у них пользовались Аликанте, Марбелья и Торревьеха.