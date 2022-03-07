Украина: 12-й день войны

Российские войска осадили ключевой украинский южный порт Мариуполь и стремились усилить давление на Киев. Столица остаётся под контролем украинских властей, как и второй город страны Харьков на востоке.

Гуманитарный кризис на Украине усугубился в понедельник, когда российские войска усилили обстрелы. Украинская сторона сообщает об ударах по южному городу Николаеву из реактивных систем залпового огня, а также об очередном обстреле жилых кварталов Харькова, где за последние сутки погибли 10 человек. Один несовершеннолетний находится в реанимации. Всего, по данным местных властей, с начала войны в Харькове погибли 143 человека, 5 из них - дети.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Запад включиться в организацию гуманитарных коридоров на Украине. По его словам, "украинская сторона отказывается от эвакуации гражданских лиц из Харькова и Сум", а "число жертв радикалов в Киеве растёт с каждым днём".

"Опасность для мирных жителей Украины представляют не российские военные, а украинские радикалы и неонацисты, захватившие в заложники население ряда городов. Используя мирных граждан в качестве живого щита, они не дают им покинуть города, несмотря на наличие гуманитарных коридоров. (...) По нашим данным, в одном только Мариуполе на прицеле у "Азова" находится 200 тысяч гражданских лиц, попавших в ловушку радикалов... Местные жители сообщают, что, выгнав весь персонал роддома №1 Мариуполя, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию", - сказал Небензя.

Продовольствие, вода, тепло и лекарства стали все более дефицитными. Киев обвиняет Москву в "средневековых методах осады" с целью заставить страну подчиниться.

В столице Украины в понедельник были слышны мощные взрывы, была объявлена воздушная тревога. Позже в МВД страны сообщили, что взрывы были работой противовоздушной обороны.

В Киеве солдаты и волонтёры построили сотни блокпостов, используя мешки с песком, штабелированные шины и тросы с шипами. Некоторые барьеры выглядят внушительно с тяжелыми бетонными плитами и мешками с песком, достигая высоты двухэтажного дома, другие - сложены их подручных средств, с сотнями книг, используемых для утяжеления шин.

"За каждый дом, каждую улицу, каждый блокпост мы будем драться насмерть, если потребуется", — заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Во Львове добровольцы готовятся помогать армии защищать город, который стал в эти дни убежищем для 200 тысяч людей, бежавших от бомбардировок из восточных и южных районов. Мэр Львова заявил, что город находится на грани своих возможностей и обратился за помощью в международные организации.

Перед началом войны во Львов из Киева переехало также большинство дипломатических представительств вместе с основным персоналом. Кроме того, через Львовский вокзал отправляются поезда с беженцами к границе со странами ЕС, прежде всего с Польшей,

В последние дни Львов готовится к возможным ракетным и авиационным ударам российских захватчиков. Местные власти охраняют культурные и архитектурные памятники из ансамбля Всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, в бункер спрятали статую Иисуса Христа из Армянской церкви, которая пережила тяжелые времена Второй мировой войны.

В окружённом российскими войсками южном портовом Мариуполе примерно 200 тыс человек хотели бы покинуть город , и представители Красного Креста ждут, когода будет открыт гуманитарный коридор.

В городе не хватает воды, еды и электричества, а мобильные сети не работают. Магазины разграблены. Полицейские ходят по городу, советуя людям оставаться в убежищах, пока они не услышат официальные сообщения по громкоговорителям об эвакуации.

В больницах Мариуполя остро ощущается нехватка антибиотиков и обезболивающих, и некоторые экстренные процедуры врачи проводили без них.

Попытки организовать безопасный проход для мирных жителей в выходные провалились. Перед началом переговоров в понедельник Россия объявила о новом плане, согласно которому гражданским лицам будет разрешено покинуть Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.

Но это предложение было быстро отклонено Украиной как "пустой и циничный жест", поскольку большинство маршрутов эвакуации вели в сторону России или её союзника Беларуси. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук назвала это предложение неприемлемым.

"Немногие украинцы хотели бы искать убежища в России. Это лицемерие", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому новостному телеканалу LCI.

Вместо этого Украина предложила восемь маршрутов, позволяющих гражданским лицам ездить в западные регионы страны, где нет обстрелов.

Битва за Мариуполь имеет решающее значение, поскольку его захват может позволить Москве установить сухопутный коридор в Крым.