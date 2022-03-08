На Украине открыты гуманитарные коридоры

После ночи обстрелов переполненные автобусы начали движение по открывшемуся гуманитарному коридору из Сум в направлении Полтавы. Среди тех, кому удалось выехать - иностранные студенты из Индии и Китая.

Все попытки эвакуации в последние дни провалились на фоне взаимных обвинений в нарушении режима прекращения огня.

Во вторник, по данным Министерства обороны России, режим прекращения огня будет также соблюдаться в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе.

Это кадры из города Ирпень, к западу от Киева. Но похожая ситуация практически во всех городах, осажденных российскими войсками. Часто мирным жителям приходится пересекать сильно пострадавшие от обстрелов районы или пробираться через мосты, взорванные ради предотвращения продвижения российских войск.

Как можно говорить о гуманности в этом мире, когда уничтожают всю нашу страну? У нас небольшая страна, но у нас есть все, мы всем довольны. Как весь мир может позволить стереть нашу страну с лица земли? одна из беженцев с Украины

По данным ООН, Украину покинули более 2 миллионов человек, больше всего людей приняла Польша, за ней следуют Венгрия, Словакия и Россия.

Центры приема в приграничных европейских городах оказались не готовы к столь скоротечному исходу беженцев.

В ООН считают, что если ситуация на Украине не изменится, число бегущих от войны людей, в основном женщин, детей и стариков, может превысить 5 млн.