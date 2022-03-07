Билет в один конец: россияне улетают в Грузию

С конца февраля все больше россиян пытаются покинуть страну, опасаясь экономических и политических последствий военных действий на Украине.

Многие боятся нового закона, который предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет за распространение информации, идущей вразрез с мнением российского правительства о событиях на Украине.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), цены на билеты по открытым для россиян направлениям за последнюю неделю выросли на 20-30%.

Одними из самых популярных считаются страны ближнего зарубежья - Армения, Азербайджан и Грузия.

Цены на билет в один конец по этим направлениям доходят до трехзначного значения, но людей это не останавливает.

Я уехала, потому что нет возможности высказаться. Очень страшно ходить в России на митинги, очень тревожно сейчас там находиться. И самое страшное, что начали закрывать границы. Мы тяжело достаточно купили билет. И было ощущение, что, если сейчас не уехать, то можно потом вообще не уехать. Не знаю, где сейчас можно находиться с русским паспортом, но Грузия выглядит оптимальным вариантом на данный момент Дарья маркетолог

По данным минэкономики Грузии, за последние дни в страну из России прибыли от 20 до 25 тысяч человек.

Сколько из них отправились в отпуск или по делам и планируют вернуться в ближайшее время - неизвестно.