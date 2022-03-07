Билет в один конец: россияне улетают в Грузию

Билет в один конец: россияне улетают в ГрузиюКомментарии
С конца февраля все больше россиян пытаются покинуть страну, опасаясь экономических и политических последствий военных действий на Украине.
Многие боятся нового закона, который предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет за распространение информации, идущей вразрез с мнением российского правительства о событиях на Украине.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), цены на билеты по открытым для россиян направлениям за последнюю неделю выросли на 20-30%.
Одними из самых популярных считаются страны ближнего зарубежья - Армения, Азербайджан и Грузия.
Цены на билет в один конец по этим направлениям доходят до трехзначного значения, но людей это не останавливает.
По данным минэкономики Грузии, за последние дни в страну из России прибыли от 20 до 25 тысяч человек.
Сколько из них отправились в отпуск или по делам и планируют вернуться в ближайшее время - неизвестно.