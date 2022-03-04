Украина: пожар близ ЗАЭС потушен, под Киевом идут бои

Пожар близ Запорожской АЭС потушен. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Минобороны РФ, радиоактивный фон близ станции в норме.

Пожар в пятиэтажном здании учебно-тренировочного корпуса за пределами АЭС начался в ночь на пятницу.

Президент Украины обвинил вооруженные силы России в попытке целенаправленной атаки на Запорожскую АЭС.

Российские войска атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Самую большую в Европе. Она одна могла быть как 6 "Чернобылей". Российские танкисты знали, что они обстреливают - прямой наводкой по станции. Это террор невиданного уровня Владимир Зеленский президент Украины

Российская сторона заявляет, что пожар стал результатом провокации украинской диверсионной группы.

Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса Игорь Конашенков официальный представитель минобороны РФ

Карта контролирования и продвижения российских войск на территории Украины Euronews

На 9-й день военных действий российские войска, по данным Минобороны, контролируют часть районов на северо-востоке, востоке и юго-востоке Украины в том числе города Мелитополь, Херсон и Бердянск. Блокированы такие города как Мариуполь, Сумы, Конотоп, Чернигов; а также территория ЧАЭС.

Согласно данным того же российского ведомств а, колонна бронетехники приближается к Киеву.

Сообщается о боях на подступах к столице. Продолжается обстрел Харькова, а также города Ахтырка в Сумской области, где в результате обстрела уничтожена электростанция.

Украинские войска оказывают сопротивление на нескольких фронтах.

А вот так выглядят когда-то жилые районы города Бородянка, в 60 км к северо-западу от Киева после нескольких дней боев. Под завалами могут оставаться люди.