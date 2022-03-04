Украина: пожар близ ЗАЭС потушен, под Киевом идут бои

Украина: пожар близ ЗАЭС потушен, под Киевом идут боиКомментарии
Пожар близ Запорожской АЭС потушен. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным Минобороны РФ, радиоактивный фон близ станции в норме.
Пожар в пятиэтажном здании учебно-тренировочного корпуса за пределами АЭС начался в ночь на пятницу.
Президент Украины обвинил вооруженные силы России в попытке целенаправленной атаки на Запорожскую АЭС.
Российская сторона заявляет, что пожар стал результатом провокации украинской диверсионной группы.
На 9-й день военных действий российские войска, по данным Минобороны, контролируют часть районов на северо-востоке, востоке и юго-востоке Украины в том числе города Мелитополь, Херсон и Бердянск. Блокированы такие города как Мариуполь, Сумы, Конотоп, Чернигов; а также территория ЧАЭС.
Согласно данным того же российского ведомств а, колонна бронетехники приближается к Киеву.
Сообщается о боях на подступах к столице. Продолжается обстрел Харькова, а также города Ахтырка в Сумской области, где в результате обстрела уничтожена электростанция.
Украинские войска оказывают сопротивление на нескольких фронтах.
А вот так выглядят когда-то жилые районы города Бородянка, в 60 км к северо-западу от Киева после нескольких дней боев. Под завалами могут оставаться люди.