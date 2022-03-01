Беженцы устремились во Львов со всей Украины

Во Львов бегут люди со всей Украины — пожилые, женщины, дети, а вместе с ними и многочисленные иностранные студенты и работники. Все они ждут возможности уехать из страны на поезде. Но спустя шесть дней с начала российского вторжения, покинуть Украину становится все труднее.

Некоторым пришлось провести уже несколько ночей во временных убежищах, а в последние часы в город прибыли тысячи людей. Дарья приехала утром вместе с детьми. "Было очень тяжело, я не хочу покидать Украину, я хочу оставаться в своей стране", — говорит она.

Местные СМИ сообщают, что во Львовской области власти подготовили уже 37 тысяч коек для беженцев и обещают развернуть больше.

Город находится на западе Украины и боевые действия сюда не дошли. Местные жители помогают беженцам. "Приносят много продуктов, еды, одеял, все, что может потребоваться, чтобы провести ночь", — говорит волонтер.

Уехать из Львова в Европу можно также на автобусе. "Украинская железная дорога" добавила эвакуационные рейсы из Киева во Львов и вагоны к поездам, направляющимся в Европу. Украину покинули уже свыше 600 тысяч человек. По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), около одного миллиона человек оказались вынужденно переселенными лицами внутри Украины.