Киев - Москва: "предстоит тяжелая последовательная работа"

Третий раунд переговоров между представителями России и Украины завершился в Беловежской пуще на западе Беларуси. Встреча длилась около трёх часов и, как констатировали в Киеве, пока не принесла результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию. По словам главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, есть лишь небольшие положительные подвижки по вопросу предоставления гуманитарных коридоров.

"Переговоры с Украиной будут продолжены, но окончательный результат будет достигнут не сразу, предстоит тяжелая последовательная работа", - заявил по окончании встречи член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Но диалог Москвы и Киева не ограничивается этими раундами. Турецкие посредники организовали встречу министров иностранных дел России и Украины в Анталье в ближайший четверг.

"Оба министра специально хотели, чтобы я принял участие в этой встрече в Анталье и провел ее в трехстороннем порядке. Поэтому если Бог даст, мы проведем эту встречу в трехстороннем формате в четверг, 10 марта в Анталье. Мы надеемся, что эта встреча станет переломным моментом".

Россия продолжает требовать внеблокового статуса Украины с внесением этой поправки в конституцию, признания ЛНР и ДНР независимыми, а Крыма - российским. Члены украинской делегации говорят, что готовы обсуждать внеблоковый статус страны, но по вопросам Крыма, ЛНР и ДНР согласие невозможно.