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мир

Десятки тысяч жителей Европы поддержали Украину

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 Yulia Gritsay
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Десятки тысяч жителей Европы поддержали Украину
Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

«Остановите Путина, остановите войну!» С таким лозунгом активисты прошли по улицам Берлина в знак протеста против войны на Украине. В их рядах — немцы, украинцы, русские и белорусы. Их всех объединило желание поддержать Киев и призвать европейские страны закрыть небо над Украиной.

Тем временем во французском Лионе уже второе воскресенье подряд 2,5 тысячи местных жителей выходят на площадь Белькур и заявляют, что они против войны.

«Мы студенты. Для нас также важно сделать всё, что мы можем. Это правда: мы далеко от наших семей, от нашей страны, но мы пытаемся сделать что-то и отсюда, чтобы поддержать Украину, помочь ей», — говорит участница акции протеста.

Тысячи людей собрались на улицах и площадях испанских городов, чтобы выразить протест против вторжения России на Украину. В Барселоне на демонстрацию вышли и украинцы, и испанцы, а также россияне и белорусы.

«По крайней мере, здесь, в Барселоне, мы можем выйти на улицы и выразить свое мнение, — говорит эта белорусская девушка. — Потому что в наших странах это, к сожалению, невозможно. Будут последствия».

С начала войны в Италию каждый день прибывают около трех тысяч украинских беженцев. Некоторые из них в воскресенье вышли на площадь Республики в Риме. Главные лозунги: «Освободите Украину!» и «Введите бесполетную зону!»

Тем временем в Алма-Ате, крупнейшем городе Казахстана, на первую разрешенную властями антивоенную акцию собрались тысячи людей. Протестующие высказали поддержку Украине и раскритиковали казахские власти, которые воздержались от голосования во время принятия резолюции Генассамблеи ООН и не осудили вторжение России на Украину.