Франция: до выборов президента осталось чуть больше месяца

До выборов президента во Франции осталось чуть больше месяца. Кандидаты — и левого, и правого толка — торопятся встретиться с избирателями и высказаться на тему актуальных проблем: в том числе и войны на Украине.

Так лидер радикальной левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, который уже два раза пытался занять президентское кресло, в воскресенье приехал в Лион. В своей речи он поддержал Украину и осудил нападение Москвы на Киев.

«Вторжение на Украину меняет курс истории. Владимир Путин запустил новый мировой порядок, основанный на силе. Я поддерживаю Движение неприсоединения, и я не хочу ни войны господина Путина, ни его мирового порядка», — заявил Жан-Люк Меланшон.

Тем временем ультраправый политик Эрик Земмур, призывающий положить конец «исламизации Франции», встретился со своими сторонниками в Тулоне. В воскресенье к предвыборной кампании публициста и полемиста официально присоединилась Марион Марешаль, племянница лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, которую многие упрекали в дрейфе к центру.

«Ни разу в истории Пятой республики политическое движение не росло так быстро. Это рекорд — и за рекордное время. Друзья, я говорю это не для того, чтобы польстить вам, но мы — важнейшее событие этой президентской кампании», — отметил со сцены Эрик Земмур.

Первый тур французских президентских выборов пройдет 10 апреля, второй —запланирован на 24. В списке кандидатов — 11 человек.