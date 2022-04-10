Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов проходит в воскресенье во Франции. Избирательные участки открылись по всей стране в 8 часов утра, но завершать они свою работу в разное время. В крупных городах и столице Париже проголосовать можно будет до 20:00, а в других местах - до 19:00. Ограничительные меры по всей Франции отменены, на избирательных участках необязательно соблюдать безопасную дистанцию и носить маски.

В бюллетенях - имена 12 кандидатов, в том числе нынешнего главы государства Эммануэля Макрона. Франция - президентская республика, и глава государства избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием сроком на 5 лет. Переизбираться на второй срок он может лишь раз.

Голосовать французы должны лично, и это не всегда удобно. Так, для граждан Республики, проживающих за рубежом, не всегда легко добраться до дипмиссий, где можно опустить бюллетень в урну.

"Мы были бы очень признательны за электронное голосование, но оно недоступно для президентских выборов, - говорит француз, живущий в Канаде. - Возможно, это будет наше последнее голосование, если ничего не изменится. Потому что мы добирались сюда полтора часа. А если вы живёте в Квебеке, там всё ещё сложнее".

Голосование на заморских территориях Франции состоялось в субботу.

Первые данные о явке избирателей будут обнародованы в полдень воскресенья по парижскому времени, а первые предварительные результаты и прогнозы можно будет публиковать не раньше 20:00. Нарушителям грозит штраф размером до 75 тысяч евро.