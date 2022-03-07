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Франция

Во Франции объявлены 12 кандидатов на пост президента

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 Ольга Кепински
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Во Франции объявлены 12 кандидатов на пост президента
Авторское право  Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Их осталось 12. Во Франции утвержден и оглашен список кандидатов на выборы президента, которые пройдут 10 апреля.

Последним на ступеньку уходящего поезда запрыгнул действующий глава государства Эммануэль Макрон, объявив о выдвижении своей кандидатуры за день до крайнего срока регистрации.

В общей сложности, мы получили заявки от 65 кандидатов. Мы проверили, у кого из них имеются более 500 подписей мэров и муниципальных советников как минимум из 30 департаментов. И таких оказалось 12
Лоран Фабиус
Председатель Конституционного совета Франции

Среди этой дюжины лишь пятеро, судя по опросам, могут набрать более 10%.

Jeremias Gonzalez/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
Жан-Люк МеланшонJeremias Gonzalez/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Для Жан-Люка Меланшона от социалистической "Непокоренной Франции" это будут уже третьи выборы. В 2018 году он занял 4 место, набрав около 20%, но в этот раз за него готовы проголосовать почти двое меньше избирателей.

Валери Пекресс стала первой женщиной-кандидатом от "Республиканцев". В правительстве Саркози она занимала посты министров образования и бюджета. Ей отдают от 11 до 15% голосов.

Michel Euler/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
Валери ПекрессMichel Euler/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Главным сюрпризом на этих выборах стала кандидатура ультраправого политика от созданной им самим партии "Реконкиста" Эрика Земмура, в прошлом журналиста и писателя. Его рейтинг варьируется от 12 до 16%.

Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
Эрик ЗеммурJean-Francois Badias/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Появление Земмура явно подпортило предвыборную стратегию другому ультра правому кандидату - Марин Ле Пен от "Национального объединения" Но, судя по опросам, она все равно занимает шаткое, но все же второе место после Макрона.

Michel Euler/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
Марин Ле ПенMichel Euler/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Глава партии "Вперед, республика!" и действующий президент за последние недели сумел отвоевать у соперников несколько процентов голосов. В первом туре он может получить от 23 до 28% голосов.

Michel Euler/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved
Эммануэль МакронMichel Euler/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

С 1965 года во Франции президент избирался только во втором туре. И главная интрига этих выборов — кто сразится с Макроном 24 апреля.