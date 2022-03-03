Эммануэль Макрон официально баллотируется на следующий срок

Президент Франции Эммануэль Макрон официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Об этом сообщается в письме, опубликованном французскими СМИ. Предполагалось, что глава государства сделает официальный шаг ещё неделю назад, но этому помешали внешнеполитические обстоятельства.

По данным опросов, за последнее время рейтинг действующего президента значительно вырос, и сейчас за него готовы отдать голоса 27-28% избирателей: это заметно больше, чем у любого из претендентов.

Все необходимые документы кандидатам нужно подать до 18:00 пятницы. В понедельник Конституционный совет республики должен объявить итоговый список зарегистрированных кандидатов.

О желании бороться за Елисейский дворец объявили четыре десятка человек, но некоторые уже выбыли из гонки, не сумев набрать нужное количество подписей.