Украина: 11-й день войны

Обстрел украинских городов российскими войсками в воскресенье не прекращался. Киев утверждает, что под огонь попадают жилые дома и мирные жители - Москва говорит об ударах лишь по военным объектам. По данным украинской стороны, в Ирпене недалеко от Киева была обстреляна дорога, по которой эвакуировали людей. Об этом также сообщают работающие на месте событий иностранные корреспонденты. Город отключён от газоснабжения из-за попадания снаряда в газопровод.

Попытка эвакуации мирного населения из Мариуполя и Волновахи вновь сорвалась из-за непрекращающегося обстрела со стороны российский войск. Об этом сообщило МВД Украины. Представители непризнанных республик Донбасса заявили, что успели вывезти из Мариуполя 300 человек, обвинив украинскую сторону в отказе гарантировать соблюдение режима тишины. Осаждённый город лишён воды и электричества, снабжение не поступает.

"Мне только что сообщили о ракетном ударе по Виннице, - сообщил на опубликованном в соцсетях видео президент Украины Владимир Зеленский. - Восемь ракет. По нашему городу, по нашей мирной доброй Виннице, которая никогда и ничем России не угрожала. Жестко, цинично, аэропорт полностью разрушен".

За несколько часов до этого Зеленский заявил, что российские войска намерены обстрелять портовый город Одессу:

_"Они готовятся бомбить Одессу. Одессу! Русские всегда приезжали в Одессу. Они всегда чувствовали в Одессе только тепло. Только искренность. И что теперь? Бомбы против Одессы? Артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление". _

Позже поступило также сообщение о том, что российская авиация попала в телебашню в Харькове, и что трансляция для местных жителей оборвана.

Зеленский вновь призвал международное сообщество ввести бесполётную зону над Украиной, на что до сих пор не соглашается НАТО, опасаясь, что такие действия втянут Запад в войну с Россией.

Министерство обороны РФ опубликовало в воскресенье кадры действий своих войск на Украине, утверждая, что "практически вся боеспособная авиация ВСУ уничтожена".

Президент России Владимир Путин в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что готов продолжить диалог с Украиной, если она выполнит "все известные российские требования".

Ранее в разговоре с президентом Турции Путин также подчеркнул, что приостановка, по его словам, российской военной операции возможна только в том случае, если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы.

Лидеры Турции и РФ также акцентировали обоюдный настрой на продолжение взаимовыгодного российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества.