Красный Крест призвал соблюдать гуманитарное право во время войны

Международный комитет Красного Креста обратился к россиянам и украинцам с призывом позволить жителям Мариуполя безопасно выехать из города. Два дня назад Красный Крест принял участие в одной из немногих успешных эвакуаций из осажденного российскими войсками города, но потом также покинул его, не имея возможности там действовать.

Председатель Международного Красного Креста Петер Маурер сравнил положение в Мариполе с ситуацией в Киеве:

"Сегодня Киев опустел, но жители, скрывающиеся в основном в подвалах и убежищах, всё же имеют доступ к воде, электричеству, медицинской помощи. А во многих других городах страны целые семьи оказались в ловушке и отчаянно пытаются найти воду и еду, чтобы выжить. Нельзя допустить, чтобы страдания Мариуполя распространились на всю Украину".

Прошли десятилетия с тех пор, как Красный Крест впервые столкнулся на европейской земле с вызовом, подобным тому, с которым он встретился на Украине. Петер Маурер вновь напомнил воюющим сторонам о необходимости соблюдения международного гуманитарного права.