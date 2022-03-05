Мариуполь: эвакуация прервана

Российская сторона объявила о первом прекращении огня и открытии гуманитарных коридоров для выхода населения Мариуполя и Волновахи. Эвакуация должна была продлиться несколько дней по проложенному гуманитарному коридору, но, едва начавшись, она была прервана.

Украинская сторона обвиняет российскую в продолжении обстрелов - российская украинскую в том, что эвакуацию срывает батальон "Азов".

Ранее представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил:

"Сегодня, 5 марта, с 10:00 по московскому времени российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной".

Из Мариуполя планируется вывезти более 200 тысяч человек, из Волновахи – более 15 тысяч.

Украинские СМИ публикуют кадры о, по их словам, последствиях российского обстрела окраин северного города Чернигова.

"У меня сгорел дом, - плача. рассказывает эта женщина, - вспыхнул, как спичка. У меня всё сгорело. У меня сгорели четыре собаки. Мы еле выбрались с ребёнком и с мамой, У нас всё сгорело, мы остались без ничего".

Сотни ракетных и артиллерийских ударов по городам и другим объектам по всей Украине позволили российским войскам продвинуться на юге в попытке отрезать доступ к морю. В субботу Минобороны РФ опубликовало кадры из Киевской области о продвижении российской армии.