Центральный железнодорожный вокзал Киева переполнен людьми, которые отчаянно пытаются покинуть украинскую столицу. Они держат на руках детей, многие привели и своих домашних животных. Когда люди осознают, что очередной поезд переполнен, и уехать им не удастся, они начинают паниковать.

- Почему сегодня? Потому что страшно, вопрос о ядерных взрывах, - говорит эта женщина. - Подступают к Киеву, вот такая давка поэтому. Люди просто хотят жить.

_- Думала, будет меньше дней, никто не верил. Никто не верил, теперь нужно бежать. _

Александру 41 год. Он прощается со своей 5-летней дочерью Анной, которая едет на поезде во Львов. Закурив сигарету, мужчина отворачивается от уходящего поезда. Многие, как и он, отправили свои семьи в относительно безопасные места на западе Украины, а сами приняли трудное решение остаться в столице и защищать город от приближающихся российских войск.

Захват Запорожской атомной электростанции побудил сотни украинцев покинуть этот регион на поезде или на автомобиле. Беженцы прибывают в приграничный польский город Перемышль, где их встречают добровольцы при поддержке пожарных и полиции. В настоящее время Перемышль ежедневно принимает тысячи беженцев с Украины.

Со всей Европы сюда прибывают также волонтёры , чтобы оказать помощь и поддержку беженцам, среди которых в основном женщины и дети. Некоторых встречают родные или друзья, но большинство ждут в пунктах приёма на границе с теми немногими вещами, которые они смогли с собой взять.