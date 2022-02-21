Беженцы из Донбасса: "Они бомбят нас, пугают детей"

Эвакуированные из Донбасса, приехавшие на автобусах, ждут поезда в Таганроге на юго-западе России. По данным МЧС РФ, их число уже превышает 60 тысяч. В связи с с этим режим ЧС объявлен в шести российских регионах.

Руководство самопровозглашённых республик обвиняет Украину в подготовке наступления на анклав. Скопление российских войск на границе здесь объясняют стремлением не допустить силового решения, противоречащего Минским соглашениям. С беженцами встретились журналисты AFP, и вот что им рассказали:

"Бомбят нас, пугают детей. Летают над нами. Горловка от нас недалеко".

_"Поэтому мы решили быстренько уехать. Мы очень устали. Но надеемся, что наступит мир".

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"Да, это война, реальная. Просто я считаю, что вот стороны на протяжении вот уже 8 лет не могут найти компромиссного решения, поэтому всё это продолжается".

Стороны обвиняют друг друга в провокациях. По словам наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на линии разграничения между территориями, контролируемыми Киевом, и самопровозглашёнными республиками Донбасса наблюдается резкое увеличение нарушений режима прекращения огня. В последние дни сообщалось о сотнях артиллерийских и минометных обстрелов.