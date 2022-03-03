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Польша

Польский приют для украинских беженцев

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 Надежда Дрямина
Польский приют для украинских беженцев
Авторское право  Euronews

Пшемысль - небольшой юго-восточный польский город, в нескольких километрах от границы с Украиной. Каждый день сюда прибывают тысячи бегущих от стрельбы, бомбардировок людей. В самом начале вторжения российских войск в соседнюю страну, власти Польши распорядились, чтобы местный Дом украинской культуры стал центром приёма, временным приютом для беженцев. Оттуда передаёт наш корреспондент.

Моника Пинна, корреспондент Euronews:
"Это самый маленький приёмный пункт в городе, в нём могут разместиться до сорока человек. Украинцы обычно останавливаются здесь на одну или две ночи, чтобы организовать поездку к родственникам или друзьям. Уже освободились места для новых постояльцев".

Людмила - врач на пенсии, приехала сюда с внучкой. Она планирует оставить её в Польше с матерью. Сама же - хочет вернуться домой.

"Надо будет, я сама - бывший медик - возьму сумку и пойду воевать", - говорит она.

Ещё одна наша собеседница - Виктория, спортсменка-каратистка, студентка экономического факультета. Ей 18. Девушка приехала из Херсона с мамой. Пока они в растерянности, не знают, куда отправятся дальше.

"Нам пришлось бежать, потому что города бомбят, людей убивают, танки вражеские заходят. Это очень страшно. Люди остаются без домов, без машин, без ничего", - утверждает Вика.

Люди в Пшемысль едут с разных уголков Украины. Одно горе на всех, беды, которые объединили украинцев.

"Я хочу сказать российскому народу одно: ваша техника стреляет по украинским домам и по украинскому народу, детям, без разбора", - говорит ещё одна девушка.

Усилиями волонтёров местной украинской ассоциации, для новоприбывших создают максимально гостеприимную атмосферу, напоминающую о родном доме. Подключаются и местные жители.

Игорь Хорков, Украинская ассоциация Польши:

"Я думаю, что Польша, польское общество и польское правительство готовы принять большое количество беженцев. На данный момент желающих разместить их у себя на самом деле даже больше, чем самих беженцев".

Польша планирует принять до миллиона украинцев. Запасов продуктов питания, предметов первой необходимости, одежды и временного жилья пока хватает. Но теперь важно задуматься о помощи в долгосрочной перспективе - тем, кто останется в стране надолго.