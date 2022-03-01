Поток украинских беженцев не иссякает

Польша - главное направление бегущих от войны украинцев. Женщины, дети и пожилые люди покидают страну, спасаясь от обстрелов российских Вооруженных сил. По данным ООН, Украину уже покинули более 660 тысяч человек.

На фоне происходящей трагедии и хаоса поступают сообщения о том, что при посадке в выезжающие из страны автобусы и поезда, приоритет отдают украинцам. Граждане неевропейских стран, в основном из Индии и африканских государств жалуются на дискриминацию. Польша это отрицает, утверждая, что среди более чем 300 000 человек из Украины, которых она приняла, есть представители 125 национальностей.

Каким бы ни был пункт назначения, дорога кажется вечной. Эта девушка - гражданка Египта, только что пересекла границу с Румынией:

"Там каждый день взрывались бомбы. Транспорт остановился, из супермаркетов исчезли продукты, в банкоматах невозможно снять деньги. Люди пытаются уехать из города, но поезда переполнены. Вроде бы отправляется один поезд каждый день. Царит неразбериха. Людей много, все стараются как-то попасть в вагоны".

Десятки тысяч украинцев бежали в Молдавию, одну из самых бедных стран в Европе. Отправляются в Словакию и Чехию. Этот поезд с 400 беженцами - в основном это женщины и дети прибыл в город Острова.

Принять беженцев готовы не только в соседних с Украиной государствах. Семья Виталия после трех дней дороги прибыла во французский город Шалон-сюр-Сон. Теперь он его супруга и двое детей в безопасном месте.

Виталий Грыжун, беженец: "Был хаос. Люди выезжали куда-то. В нашем доме жил один из военных. Я спросил, что случилось. Он сказал, что идет полномасштабное российское вторжение России в нашу страну по всем фронтам, по всей территории Украины".

ООН призывает выделить на гуманитарную помощь Украине миллиард семьсот миллионов долларов. По оценке экспертов, в поддержке в ближайшие месяцы будут нуждаться 12 миллионов человек на территории Украины и более четырех миллионов беженцев в соседних странах.