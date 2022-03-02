Второй раунд: российская и украинская делегации должны сесть за стол переговоров

Седьмой день войны Киев встречает в состоянии готовности к худшему: накануне Минобороны РФ сообщило о планах наносить "высокоточные удары" по объектам в украинской столице, была выведена из строя телебашня, есть погибшие. Появились данные о высокой концентрации российской бронетехники на северных подступах к Киеву, а российское командование сообщило, что мирные жители могут покинуть город - cведения, которые по мнению наблюдателей, говорят о подготовке к штурму.

В ООН сообщили, что за 6 дней с момента вторжения на Украине погибли и ранены десятки людей, отметив, что имеющиеся в их распоряжении цифры могут быть занижены.

Российская сторона заявляет, что осуществляет удары исключительно по военным объектами и ссылается на поток "фейковой" информации о ситуации на Украине.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский назвал военным преступлением массированный обстрел Харькова, города, где, по его словам, "нет военных объектов". Он также обратился к Европарламенту по видеосвязи, призвав Европу доказать, что она "не оставит Украину"; депутаты стоя аплодировали украинскому лидеру.

На сегодня намечен второй раунд переговоров российской и украинской делегаций, первая встреча состоялась 28 февраля в Беларуси. "Мы - за диалог, - заявил в преддверии консультаций президент Зеленский. - Только сначала надо прекратить бомбить людей, а потом начинать переговоры".

В Киеве и других украинских городах усиливается территориальная оборона.Одновременно растет число беженцев - преимущественно женщин и детей.