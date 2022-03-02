В районе Харькова не прекращаются бои: украинские источники сообщают о столкновениях и обстрелах города. Киев обвиняет российских военных в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе — по жилым кварталам, больницам и учебным заведениям. Власти Украины сообщают, что за 24 часа в Харькове погибли более 20 человек.

Во вторник попадание ракеты в самом центре города, у здания региональной администрации, сняли камеры наружного наблюдения.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Они ничего не знают про нашу столицу, про нашу историю. Но у них есть приказ: стереть нашу историю, стереть нашу страну, стереть нас всех".

В ЕС выступили с резким осуждением ударов по гражданским целям. В минобороны России утверждают, что наносят удары "только по военным объектам и только высокоточным оружием". Там заявили, что российские войска уже вывели из строя более полутора тысяч объектов военной инфраструктуры Украины.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России:

"Российскими подразделениями вооружённых сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает".

В ООН в понедельник заявили, что число мирных жителей, ставших жертвами вторжения, превысило по минимальным оценкам сто человек, среди погибших есть дети. Украинская госслужба по ЧС в среду сообщила, что с начала вторжения погибли более 2000 человек.