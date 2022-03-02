Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Киев обвиняет Москву во всё более многочисленных ударах по гражданским объектам

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Киев обвиняет Москву во всё более многочисленных ударах по гражданским объектам
Авторское право  Captura de AFP

В районе Харькова не прекращаются бои: украинские источники сообщают о столкновениях и обстрелах города. Киев обвиняет российских военных в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе — по жилым кварталам, больницам и учебным заведениям. Власти Украины сообщают, что за 24 часа в Харькове погибли более 20 человек.

Во вторник попадание ракеты в самом центре города, у здания региональной администрации, сняли камеры наружного наблюдения.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Они ничего не знают про нашу столицу, про нашу историю. Но у них есть приказ: стереть нашу историю, стереть нашу страну, стереть нас всех".

В ЕС выступили с резким осуждением ударов по гражданским целям. В минобороны России утверждают, что наносят удары "только по военным объектам и только высокоточным оружием". Там заявили, что российские войска уже вывели из строя более полутора тысяч объектов военной инфраструктуры Украины.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России:

"Российскими подразделениями вооружённых сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает".

В ООН в понедельник заявили, что число мирных жителей, ставших жертвами вторжения, превысило по минимальным оценкам сто человек, среди погибших есть дети. Украинская госслужба по ЧС в среду сообщила, что с начала вторжения погибли более 2000 человек.