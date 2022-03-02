Байден: "Путин заплатит большую цену"

Соединённые Штаты не будут вмешиваться в конфликт на Украине, но будут оказывать Киеву всю возможную косвенную поддержку, включая помощь на миллиард долларов и санкции против России.

Об этом президент Джо Байден заявил в ходе послания "О положении страны". Бо́льшую часть этого доклада глава Белого дома посвятил Украине. По словам Байдена, Путин уже оказался "изолированным от мира как никогда ранее".

Джо Байден, президент США:

Нападение Путина на Украину было преднамеренным и неспровоцированным. Он отверг дипломатические усилия. Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет нас разделить — здесь и в Европе. Путин ошибся".

В понедельник Байден вновь говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на выступление президента перед конгрессменами пригласили посла Украины в США.

Джо Байден, президент США:

"Департамент юстиции организует рабочую группу по расследованию преступлений российских олигархов. Мы присоединяемся к европейским союзникам, чтобы искать и конфисковывать их яхты, шикарные апартаменты и частные самолёты. Мы идём за вашими нечестно нажитыми богатствами. И также я объявляю, что мы присоединяемся к союзникам и также закрываем своё воздушное пространство для российских самолётов".

Кроме того, Байден заявил о готовности продавать нефть из стратегических резервов США — чтобы компенсировать возможный отказ от российского сырья.

Американский лидер ещё неделю назад заявлял, что отношения России и США переживают "полный разрыв". При этом экс-президент Дональд Трамп неоднократно обвинял Байдена в том, что именно его политика привела к такому развитию событий.