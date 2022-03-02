Балет против войны: гастроли с призывом к миру

"Санкт-Петербургский Фестиваль Балет" сейчас находится на гастролях в Европе. Молодые артисты несут зрителям классическую русскую культуру. В эти дни перед началом каждого выступления труппа объявляет минуту молчания, затем симфонический оркестр играет гимн Украины. В Монлюсоне, расположенном в самом сердце Франции, во вторник на сцену вместе с коллективом вышел мэр города.

Продюсер балета — украинка. "У нас международная труппа. Кроме русские, есть белорусы, венгры, немцы, люди из Латвии, Польши, со всей Европы, мы — одна семья и мы — против войны", — говорит Ирина Верес.

Искусство и политика встретились и за кулисами. Мэр Монлюсона Фредерик Лапорт — французский чиновник с флагом Украины в руках — передал руководству балетной труппы письмо с текстом о французско-российской дружбе.

"Этот вечер — особенный, потом что у нас в гостях находится балет из Санкт-Петербурга. И сегодня Россия находится в центре новостей, к сожалению, не связанных с культурой, это горячие новости, связанные с убийствами и войной. И я хочу направить послание мира директору компании, сказать ей, насколько близки народы Франции и России, — мы всегда были друзьями, нужно, чтобы это продолжалось. Европе нужен мир и выход из этой ситуации как можно скорее", — говорит мэр.

Несмотря на непредсказуемый ход событий из-за войны и потрясений последних дней, европейские гастроли коллектива продолжаются. Перед каждым выступлением публика услышит призыв к миру и гимн Украины.