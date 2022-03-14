В Киеве ждут наступления

Россия и Украина возобновляют переговоры - на это раз они пройдут в режиме видеоконференции. В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что считает задачей своей делегации организацию его встречи с Владимиром Путиным.

В выходные российская армия нанесла авиаудар по военному полигону в Львовской области в двух шагах от польской границы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем твиттере осудил атаку призвав "к прекращению жестокости". Сообщается, что при обстреле полигона погибли и были ранены десятки военнослужащих.

Из Киева поступает информация об участившихся обстрелах. Накануне российские СМИ обнародовали видео, на котором, как они утверждают, запечатлено движение колонны РФ в сторону украинской столицы. Стороны ведут ожесточенные бои в районах Ирпеня и Бучи - пригородах, ведущих в Киев. Там ждут активизации наступления. Из населенных пунктов вдоль линии фронта, по сообщениям украинской стороны, вывезены 5.5 тысяч человек.

Алексей Липириди, военнослужащий ВСУ, рассказывает о ситуации так: "Пристреливаются минами по позициям, они готовится идти в наступлении на Киев, поэтому пытаются нас... мы называем это "кошмарить".

Президент Украины Владимир Зеленский навестил раненых в киевском военном госпитале. Он вновь призвал НАТО закрыть небо. Зеленский считает, что попадание российских ракет на территорию стран альянса - вопрос времени.