Обстрелы украинских городов и изоляция России

На фоне анонсированного второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева продолжился обстрел украинских городов российскими войсками. Сообщается о повреждениях жилых домов и гражданской инфраструктуры в Чернигове и Харькове. На юго-востоке Украины горячими точками остаются Мариуполь и Волноваха. Поступает информация о разрушениях из-за действий военных сил Украины и на территории сепаратистских республик Донбасса.

Киев находится в осаде. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о создании координационного центра по обеспечению населения продовольствием, лекарствами, питьевой водой и топливо. В столице днем люди выстраивались в очередь, чтобы попасть в магазин.

"Ничего нет. Мы смогли зайти внутрь супермаркета, но там не было хлеба молока и яиц. На полках остались только вода и сладости", — говорит житель Киева.

По итогам встречи делегаций на границе Москва и Киев договорились продолжить обсуждение в ближайшие дни. Обе стороны заявили, что смогли определить приоритетные темы, по которым есть возможность прийти к взаимоприемлемым решениям.

С президентом РФ Владимиром Путиным по просьбе Украины поговорил французский лидер Эммануэль Макрон, который призвал прекратить огонь и попросил обеспечить безопасность на автострадах, особенно к югу от Киева.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для обретения страной членства в Европейском союз. А Швейцария, традиционно придерживающаяся политики нейтралитета, объявила, что присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза. Россия в качестве одной из ответных мер закрывает свое воздушное пространство для 36 стран мира.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

На спецсессии Генассамблеи ООН звучат призывы к миру и прекращению боевых действий.

"Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию", — заявил постпред РФ Василий Небензя.