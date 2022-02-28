Глава Еврокомиссии: "Доверие к Путину полностью подорвано"

Из-за войны на европейской земле Евросоюз находится в кризисном режиме. С нами на связи - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мейв Макмахон, Euronews: "Готов ли ЕС, наконец, остановить эту войну и дать отпор Владимиру Путину, президенту России?"

Урсула фон дер Ляйен: "Мы никогда не хотели этой войны. Украина никогда не хотела этой войны. Именно президент Путинначал этувойну и ведет ее, а мы отвечаем жесткими санкциями в финансово-экономической сфере. Сегодня я предложила третий пакет санкций, и это целый набор финансовых мер, например, отключение некоторых российских банков от системы SWIFT до заморозки активов российского Центробанка.

Составлен санкционный список лиц. Кроме того Евросоюз впервые предоставит военную технику Украине, стране, которая подвергается нападению в этом конфликте. Но сегодня мы делаем еще два шага. Мы решили закрыть наше воздушное пространство для всех российских самолетов, и сегодня мы запретим Russia Today и Sputnik, потому что они являются пропагандистской машиной войны Кремля".

Euronews: "Пока мы здесь разговариваем, на улице люди призывают принять Украину в Европейский Союз. Стоит ли Украине выдвигать кандидатуру на членство в ЕС?"

Урсула фон дер Ляйен: "У нас идет процесс с Украиной, например, интеграция украинского рынка в единый рынок, который у нас есть. У нас очень тесное сотрудничество в области энергосистемы, например. Много тем, по которым мы работаем очень тесно вместе и в течение долгого времени. Они вместе с нами. Они одни из нас, и мы хотим, чтобы они вошли в ЕС".

Euronews: "Вы верите в переговоры, в мирные переговоры? Будете ли вы когда-нибудь снова доверять Владимиру Путину?"