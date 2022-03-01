Удары по Харькову: эксперты говорят о "Градах" и фугасных бомбах

Шестые сутки войны: несмотря на состоявшиеся накануне переговоры российской и украинской делегаций, ситуация остается сложной. Киевляне провели еще одну ночь в убежищах.

Массированным обстрелам подвергся Харьков, второй по величине город Украины.В соцсетях появилось множество фото- и видеосвидетельств взрывов и разрушений в жилых кварталах, по мнению экспертов, Харьков обстреливали из систем залпового огня "Град" и "Смерч", возможно, были задействованы фугасные авиабомбы. Украинская сторона сообщает о многочисленных жертвах. В Москве заявляли и заявляют, что российские вооруженные силы не угрожают мирному населению Украины,обвиняя украинских военных в провокациях.

Тем временем спутниковые снимки, обнародованные западными СМИ, показывают, что на северных подступах к Киеву на десятки километров растянулись колонны российской военной техники. Накануне военное командование России сообщило, что жители столицы смогут беспрепятственно покинуть город.

Мировое сообщество ужесточает секторальные и персональные санкции. Стало известно, что в черный список ЕС попали 26 россиян, среди них - пресс-секретарь Владимира Путина, представители крупного бизнеса, некоторые журналисты, которых обвиняет в пропаганде.

В знак несогласия с действиями России многие крупные компании уходят из страны, накануне такое решение озвучил старейший партнер "Газпрома" британская группа Shell.

Тем временем Турция предупредила мировое сообщество о закрытии Черноморских проливов для военных кораблей; ранее Анкара официально признала вторжение России на Украину войной и предложила свои посреднические услуги для урегулирования конфликта.