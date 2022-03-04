В Перемышле встречают украинских беженцев

В 9 часов вечера уже третий за день поезд прибывает в Польшу на железнодорожную станцию Перемышль. Еще одна группа украинских беженцев добралась до безопасного места. Многие ехали в течение нескольких дней в страхе и шоке.

Моника Пина, Euronews:

"Этот поезд только что прибыл из Одессы под охраной. На борту мы видели почти исключительно женщин и детей".

Большинство поездов с Украины прибывают в Польшу - в Перемышль, Хрубешов и Холм. Едут поезда и в Венгрию - отправляются из Львова, Киева и станции "Чоп" на Закарпатье. Все рейсы с востока на запад теперь эвакуационные, и билетов на них не нужно.

Перемышль на юго-востоке Польши расположен всего в 10 километрах от украинской границы. Он стал одним из первых пунктов приёма украинцев, которые спасаются от войны. Одна из пяти школ в Польше, где обучение ведётся на украинском языке, находится в Перемышле.

Помимо усилий местных властей и неправительственных организаций, новоприбывшим помогают по личной инициативе многие поляки

"Мы здесь с 9 утра, а сейчас 9 вечера, это был долгий день, очень тяжёлый. За это время прибыли несколько поездов. Но поляки, которые собрались здесь, просто невероятны, они дружно помогали людям, и это прекрасно".

Более миллиона украинцев бежали в соседние страны менее чем за неделю. Это число растёт практически ежечасно.