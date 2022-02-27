Олаф Шольц: "Мы обязаны поддержать Украину"

Поворотным моментом в истории континента назвал канцлер ФРГ Олаф Шольц вторжение российских войск на территорию Украины. Выступая на экстренной сессии Бундестага, Шольц сказал, что дипломатия, как и прежде, важна в отношениях с РФ, но Германия не будет наивной - для диалога нужна готовность двух сторон.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ: "Мы обязаны поддержать Украину в этой отчаянной ситуации и мы делали это в значительной степени в последние недели, месяцы и годы. Но с вторжением на Украину мы вступили в новую реальность. В Киеве, Харькове, Мариуполе люди не только защищают свою родину. Они борются за свободу и свою демократию, за ценности, которые мы с ними разделяем".

Глава правительства ФРГ сообщил, что Германия намерена значительно увеличить свои расходы на оборону. Шольц объявил, что армии в текущем году будет выделено из бюджета 100 миллиардов евро. В целом в национальную оборону власти будут инвестировать более 2% ВВП.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ: "Наша еще одна важная задача - не допустить распространения войны Путина на другие страны Европы. Это означает без всяких условий и отговорок приверженность выполнению нашего долга по оказанию поддержки странам НАТО. Президенту Путину не следует недооценивать нашу решимость вместе с нашими союзниками защищать каждый квадратный метр территории Североатлантического альянса".

Олаф Шольц поблагодарил всех, кто протестует против военных действий на Украине и выступает за свободную и мирную Европу.