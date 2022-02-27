"Последнее табу пало": Евросоюз будет поставлять Украине оружие

"Ещё одно табу пало": так глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал решение ЕС начать поставки оружия на Украину.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Впервые в истории Европейский Союз будет финансировать приобретение и доставку оружия и другого снаряжения в страну, которая подверглась нападению".

По данным Еврокомисси и, речь идёт о планах потратить 450 млн евро на оружие и ещё 50 млн на прочие виды припасов, например медицинское оборудование.

В то же самое время Евросоюз вводит полный запрёт на полёты российских самолётов, включая и частные машины бизнесменов и олигархов.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для России. Мы вводим запрет на все самолёты принадлежащие России, зарегистрированные в России, находящиеся под контролем России. Они больше не смогут садиться, взлетать и следовать через воздушное пространство Европейского Союза".

Также ЕС запрещает вещание российских телеканалов RT и "Спутник", это касается и их дочерних компаний. Отдельный пакет санкций — против правительства Александра Лукашенко, которого в ЕС назвали "ещё одним агрессором этой войны".