Корреспондент Euronews: "Люди собираются вместе, чтобы поддержать друг друга"

Саша Вакулина, Euronews:

"В воскресенье в Киеве действует комендантский час. Жителей украинской столицы попросили не выходить на улицу с 17:00 вчерашнего дня до 8:00 понедельника, если нет специального разрешения, а это, конечно же, исключительный случай.

Люди остаются под крышей, большинство из них — в убежищах: это подвалы или любое другое место, где они могут найти укрытие. Многие люди до сих пор находятся на подземных станциях метро. Транспорта нет, транспорт в эти дни в Киеве не работает, но метро действует как укрытие для киевлян.

Владимир Зеленский заявил, что то, что делают захватчики в Харькове, Ахтырке, Киеве, Одессе или других городах, заслуживает международного трибунала. Он также сообщил сегодня, что Украина официально подала иск против России в Международный суд ООН. Он сказал, цитата: "Россия должна быть привлечена к ответственности за манипулирование понятием геноцида для оправдания агрессии".

Тяжелые бои продолжаются по всей Украине, во многих городах, в Харькове и в Киеве в частности. Сирены то и дело включаются и здесь, в столице, и в других городах. Люди стараются оставаться в убежищах и собираются вместе, чтобы поддержать друг друга. Им сказали взять одеяла, еду и воду, чтобы они продержались до завтрашнего утра, и вы можете видеть, насколько консолидировано украинское общество. Действительно, многие помогают продовольствием и всем, что только может понадобиться, делятся со своими согражданами, которые сейчас спасаются бегством и ищут убежища по всей Украине".