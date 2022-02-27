Путин отдал приказ перевести силы сдерживания ВС РФ в особый режим несения боевого дежурства

На фоне эскалации напряженности между Россией и Западом, президент Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания Вооруженных сил Российской Федерации в особый режим несения боевого дежурства. Данный шаг глава государства объяснил недружественными действиями западных стран в отношении России в экономической сфере и агрессивными высказываниями представителей стран НАТО.

Владимир Путин, президент России: "Приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства".

Под стратегическими силами сдерживания понимаются различные виды оружия в том числе ядерное.

Тем временем в Европе ожидают начала переговоров украинской и российской делегаций, которые должны состояться без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Непосредственное место встречи представителей двух стран не называется.