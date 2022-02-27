Мэр Киева Виталий Кличко: "Мы не хотим жить в Российской империи"

Ситуация в Киеве остаётся напряжённой, там действует комендантский час. Российских войск в украинской столице пока нет, но ночью были столкновения и перестрелки: об этом заявил мэр города Виталий Кличко:

"Мы можем сказать о позиции России: сейчас это война. Тут и там гибнут мирные жители. Это ужасно. Особенно для гражданских. Женщины, дети, наши солдаты. Каждый украинец поддерживает позицию стать частью европейской семьи. А Путин с этим не согласен. Мы не хотим жить в Российской империи.

Российские войска сильно деморализованы. Они чувствуют себя очень неуютно, поскольку все украинцы ненавидят россиян. Послание такое: возвращайтесь домой, убирайтесь из нашей страны. Как можно скорее".