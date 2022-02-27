Удар по украинскому нефтехранилищу

Нефтехранилище в украинском селе под Васильковом было поражено российской ракетой в ночь на воскресенье. По данным местныхвластей, в результате взрыва взрыва начался масштабный пожар. Распространение пламени и горящего топлива удалось предотвратить, но территории был нанесён значительный экологический ущерб.

"27 февраля примерно в час ночи вблизи села Крячки Фастовского района. В результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе КЛО. В настоящее время горение происходит в пределах обрушения, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет", - сказал представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Минобороны РФ сообщило о погибших среди мирного населения в ходе обстреле с украинской стороны пригородов Мариуполя, в том числе школы. Представитель ведомства Игорь Конашенков также заявил:

"Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Это 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Российские военные сбили 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотников и 2 тактические ракеты "Точка-У". На земле уничтожены 223 танка и другая бронетехника, 28 самолетов, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 военных автомобиля".

_"Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащённый комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий". _

Украинская сторона сдачу в плен своих военных отрицает. Продолжаются бои в Харькове. Было получено сообщение о взрыве на газопроводе города.

Позже глава ООО "Оператор газотранспортной системы" Сергей Макогон эту информацию не подтвердил, заявив, что газоснабжение Харькова обеспечивается.