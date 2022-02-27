Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Удар по украинскому нефтехранилищу

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Удар по украинскому нефтехранилищу
Авторское право  AP Photo

Нефтехранилище в украинском селе под Васильковом было поражено российской ракетой в ночь на воскресенье. По данным местныхвластей, в результате взрыва взрыва начался масштабный пожар. Распространение пламени и горящего топлива удалось предотвратить, но территории был нанесён значительный экологический ущерб.

"27 февраля примерно в час ночи вблизи села Крячки Фастовского района. В результате обстрела возникло возгорание хранилища с нефтепродуктами на базе КЛО. В настоящее время горение происходит в пределах обрушения, распространения пожара нет. Угрозы для людей нет", - сказал представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Минобороны РФ сообщило о погибших среди мирного населения в ходе обстреле с украинской стороны пригородов Мариуполя, в том числе школы. Представитель ведомства Игорь Конашенков также заявил:

"Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Это 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Российские военные сбили 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотников и 2 тактические ракеты "Точка-У". На земле уничтожены 223 танка и другая бронетехника, 28 самолетов, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 военных автомобиля".

_"Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащённый комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий". _

Украинская сторона сдачу в плен своих военных отрицает. Продолжаются бои в Харькове. Было получено сообщение о взрыве на газопроводе города.

Позже глава ООО "Оператор газотранспортной системы" Сергей Макогон эту информацию не подтвердил, заявив, что газоснабжение Харькова обеспечивается.