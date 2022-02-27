Демонстрации в поддержку Украины и против войны

В десятках городов России не прекращаются антивоенные демонстрации. В Санкт-Петербурге акция проходила третий раз подряд и вновь была разогнана полицией. По данным портала ОВД-Инфо, который признан в России иноагентом, в субботу задержаны более 520 человек в 36 городах, а всего с начала антивоенных протестов по всей России — более 2170.

В Берлине на демонстрацию солидарности с Украиной вышли, по оценкам полиции, более 100 тысяч человек, а по заявлениям организаторов, полмиллиона. Манифестанты собрались у Бранденбургских ворот, совсем рядом с посольством России.

Во Франции манифестации менее многочисленные: по данным полиции, по всей стране в субботу на улицы вышли до 22 тысяч. Около 5 тысяч — в Париже, на площади республики, и более 3000 — в Страсбурге, у штаб-квартиры Совета Европы.

В Стамбуле на манифестацию вышли около 500 человек, многие из которых — живущие в Турции украинцы.

Алия Усенова, вице-председатель украинской культурной ассоциации в Турции:

"То, что происходит — это не просто российско-украинская война, это война всего мира. Все страны будут вовлечены, если их не остановить".

Участники акций требуют от Запада более решительных действий против российских властей.