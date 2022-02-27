"Это предупреждение": эксперты опасаются усиления давления на российские СМИ

С 24 февраля, Роскомнадзор обязал российские СМИ информировать и освещать события, опираясь только на данные из российских официальных источников, а в субботу 26 февраля потребовал у ряда изданий удалить недостоверную информацию о событиях на Украине и напомнил, что нарушителей, помимо блокировки, ожидает штраф в размере до 5 млн рублей.

Многие россияне выступают с поддержкой такого решения. “Понять из России, что происходит сейчас на Украине невозможно. Нет никакой внятной картины, нет никакой информации. Мне это не нравится, но я понимаю, идет война, это часть информационной политики”, - считает Дмитрий, житель Петербурга, который, как и большинство Россиян, ежедневно следит за военной операцией Российской армии на Украине.

Некоторые с информационной политикой властей не согласны. "Прямое нарушение конституции - цензура", - пишет пользователь "Вконтакте" под ником Artem Rik.

“Теперь я знаю, какие именно СМИ дают достоверную информацию о событиях на Украине”, - иронизирует пользователь интернета под именем “НИК”, в обсуждении требований Роскомнадзора.

В число СМИ, которые получили предупреждение вошли “Эхо Москвы”, “ИноСМИ”, “Медиазона”*, New Times, “Дождь”*, “Свободная пресса”, “Крым.Реалии”*, “Журналист”, “Новая газета”, “Лениздат”.

“На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны”, — заключил Роскомнадзор.

Российское Министерство обороны со своей стороны, тоже обратился к средствам массовой информации с призывом “быть бдительными”.

"Призываем все редакции СМИ быть бдительными и не становиться слепыми жертвами западных кураторов информационного давления на нашу страну", - отмечается в заявлении военного ведомства РФ.

"По мере успешного выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач в ходе специальной военной операции, констатируем нарастание количества истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой "диванными войсками Украины" в социальных сетях", - говорится в заявлении.

Среди недостоверной информации министерство обороны РФ называет “самые откровенные украинские фальшивки и о якобы многотысячных потерях российских военнослужащих, многих сотнях уничтоженной российской бронетехники и авиации".

“Это требование нельзя назвать законным”

“Требования Роскомнадзора к ряду СМИ удалить недостоверную информацию - это, конечно, предупреждение”, - считает Галина Арапова, представитель организации “Центр защиты прав СМИ”**.

По ее словам, выступая с подобными требованиями ведомство “как бы намекает, что все неофициальные источники - это фейк”.

“Но фейком могут быть не источники, а факты”, - сказала она Euronews.

“Закон о СМИ” говорит о том, что журналисты вправе искать информацию. Выбор источника информации находится в компетенции журналистов и редакций СМИ. В “Законе о СМИ” (и где-либо еще в российском законодательстве) не закреплена обязанность СМИ и журналистов в каких-то определенных ситуациях пользоваться исключительно официальными источниками информации. Поэтому это требование нельзя назвать законным. Единственное требование - они обязаны проверять эту информацию”, - подчеркнула Арапова.

Ранее Роскомнадзор также ограничил трафик социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram. В аккаунтах многих СМИ, опасающихся потерять аудиторию, появились советы пользователям о том, как обойти блокировку.

“Независимо от того, уйдут ли платформы или останутся здесь работать на условиях выполнения требований регуляторов, надзорных и правоохранительных органов, пользователи в любом случае будут ограничены в доступе к информации”, - сказал Euronews Никита Истомин, эксперт Роскомсвободы и юрист Digital Rirhts Center.

*СМИ признаны иноагентами в России

**Признано НКО-иноагентом