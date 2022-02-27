Число украинских беженцев в Европе продолжает расти

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 200 тысяч украинцев покинули страну, находящуюся на военном положении. В ООН ожидают, что границы соседних с Украиной стран пересекут до 4 миллионов человек.

Мужчины граждане Украины от 18 до 60 лет не могут выезжать с территории государства. В поездах на этом киевском вокзале в основном женщины и дети. Некоторые люди направляются в город Рахов, расположенный неподалеку от границы с Румынией.

В двадцати километрах от польского пограничного пункта Медыка спортивный зал начальной школы им. Юлиуша Словацкого заполнен десятками коек. Продукты питания и другие предметы первой необходимости сюда доставляют сотрудники местной пожарной команды.

В городке Захонь, на востоке Венгрии, вблизи с украинской границей, десятки волонтеров распределяют помощь, присланную для беженцев частными лицами и общественными организациями. Объем прибывающих на грузовиках продовольственных и промышленных товаров настолько велик, что добровольцам приходится переправлять полученное склад.