Корреспондент Euronews: "Вокруг Киева затягивается петля"

Валери Горья, Euronews:

"В субботу введён новый комендантский час с 17:00. Это время уже миновало, поэтому я могу отойти от гостиницы лишь на пару метров. Комендантский час будет действовать до утра понедельника и любой, кого заметят в городе начиная с воскресенья, будет считаться диверсантом.

Так что город полностью полностью опустел, и причём задолго до 17:00. Магазины, бары, рестораны — всё закрыто, за исключением нескольких магазинов, где люди могли запастись продуктами. Единственные, кого можно увидеть в центре города, в районе площади Независимости — это люди с пакетами, набитыми продуктами и предметами первой необходимости.

Вокруг Киева затягивается петля. Сегодня утром жители проснулись со страшной новостью о том, что обстрелу подвергся жилой дом, погибли два человека. Сообщается, что они сгорели заживо во сне. Шесть человек получили ранения. Атмосферу в городе можно описать так: власти организовали новую горячую линию, куда могут звонить люди, которые ищут своих близких, которым нужно знать, живы ли их родственники или мертвы, или попали в плен. Так что уровень беспокойства, конечно, высочайший. Мы ожидаем вторжения в столицу в любой момент.

Есть и страх, и гнев — не только в адрес России и в частности Владимира Путина, но также в адрес мирового сообщества. Все говорят мне, что меры, санкции приняты слишком поздно и их недостаточно. Нужно делать больше. Все они умоляют — я не могу подобрать другого слова — умоляют мировое сообщество, особенно Евросоюз, действовать, действовать больше, быстрее и сильнее против путинского режима, чтобы предотвратить катастрофу, которая, по их словам, касается не только Украины, но и всей Европы и, более того, всего мира".