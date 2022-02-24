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Россия

"Нет оправданий войне!"

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 Надежда Дрямина
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Акция протеста против военной спецоперации на Украине в Москве. 24 февраля 2022 года.
Акция протеста против военной спецоперации на Украине в Москве. 24 февраля 2022 года.   -   Авторское право  Dmitry Serebryakov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Москвичи несут цветы к зданию посольства Украины в российской столице. Екатеринбург, Иркутск, Омск, Новосибирск - в разных городах по всей стране проходят пикеты против спецоперации россйской армии.

"Нет оправдания войне!" "Остановите кровопролитие!" - известные телеведущие, артисты, спортсмены, журналисты опубликовали видео сообщения и посты в соцсетях с антивоенными призывами. В их числе - лауреат Нобелевской премии мира главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Дмитрий Муратов, главный редактор "Новой газеты":
"Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы испытываем стыд. В руках главнокомандующий крутит как брелок от дорогой машины ядерную кнопку Что, следующий шаг - ядерный залп? А как иначе истолковать слова Путина об оружии возмездия? Только антивоенное движение россиян по-моему может спасти жизнь на этой планете".

Более 100 муниципальных депутатов обратились к согражданам с открытым письмом, в котором они осудили нападение на Украину. Они выразили уверенность в том, что оно приведет "к катастрофическим последствиям".

Опубликовано еще одно аналогичное обращение, которое поддержали свыше 150 российских учёных и журналистов научных изданий. Петиция с требованием остановить военные действия набрала сотни тысяч подписей.

Множатся сообщения россиян в интернете с хештегом #нетвойне и призывом выйти на акции протеста. В Санкт-Петербурге и Москве усилены наряды полиции, задержаны десятки манифестантов.