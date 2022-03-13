60% москвичей - против войны на Украине (Левада-Центр)

Сотни протестующих были задержаны в России в воскресенье. Демонстранты, пытавшиеся выступить против войны на Украине, столкнулись с жёстким противостоянием правоохранителей.

Правозащитная группа "ОВД-Инфо" (иностранный агент) сообщила, что по состоянию на вечер воскресенья в 36 российских городах были задержаны более 660 человек. Позже поступили данные о большем числе задержанных.

По данным негосударственной исследовательской организации Левада-Центра, признанного в РФ иностранным агентом, применение военной силы на Украине не одобряют 60 % москвичей, а вот 70% населения малых городов и сёл поддерживают решение президента Путина.

Независимые социологи Левада-Центра объясняют эту тенденцию так:

"Уже несколько лет шла сильнейшая такая обработка населения. У них других источников информации, кроме как телевидения, нет, поэтому они считают, что руководство России поступило правильно. Те, кто более информирован и получает информацию из различных источников, пребывают в ужасе, чувстве стыда, депрессии", - говорит научный руководитель Центра Лев Гудков.

В Санкт -Петербурге силовики задерживали протестующих у Гостиного двора, по данным "Новой газеты", среди них есть и её фотограф. Полицейские предупредили работников СМИ, чтобы те не подходили к автобусам с задержанными ближе, чем на 20 метров.

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