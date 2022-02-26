Киев готовится к штурму: главное за третий день российского вторжения

Киев готовится к штурму: главное за третий день российского вторженияКомментарии
Третий день массированного вторжения российских вооружённых сил на территорию Восточной Украины был отмечен продолжением боестолкновений поблизости от Киева и в других областях страны, бесплодностью обсуждения переговоров о перемирии, солидарной реакцией западных стран в поддержку Украины и противодействием российских властей распространению информации о военных действиях в СМИ и соцсетях.
Боевые действия
Президент Украины выступил с обращением к гражданам страны, заявив об успешном отражении атак вокруг Киева и ключевых городов вокруг столицы, а также о формировании международной антивоенной коалиции в поддержку украинской обороны.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что президент РФ Владимир Путин в пятницу днем в связи с ожидавшимися переговорами отдал приказ остановить продвижение войск на Украине, но сегодня днем движение основных российских сил возобновилось - в связи с отсутствием переговоров.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что вооруженные силы России после отказа Украины от переговоров получили приказ развивать наступление на всех направлениях: "После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции", - сказал Конашенков. По его словам, разведка продолжает фиксировать размещение «украинскими националистами» реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах.
Президент Украины Владимир Зеленский вновь обвинил Москву в ударах по жилым домам и энергетической инфраструктуре (российское Минобороны это отрицает). Обращаясь напрямую к россиянам на русском языке, Зеленский полагодарил тех, кто открыто выступает против вторжения.
Гражданские жертвы и военные потери (данные Украины)
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, по меньшей мере 198 мирных жителей Украины, в том числе трое детей, погибли в результате российского вторжения, ещё 1115 человек получили ранения. В боях погибли "десятки" украинских военнослужащих.
Киев утверждает, что российская армия несёт тяжелые потери. Российская сторона информации о своих потерях не предоставляет.
Утверждения сторон о взаимном уроне и потерях не поддаются независимой проверке.
Потери Украины (данные России)
Москва объявляет свои цифры украинских потерь: официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обнародовал новые данные о разрушении объектов военной инфраструктуры Украины. Независимого подтверждения этих данных нет. Как утверждают в Москве, уничтожено более 800 объектов военной инфраструктуры Украины - среди них "14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций". Кроме того, "сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Силами Военно-морского флота России уничтожено восемь военных катеров украинских военно-морских сил", - сказал Конашенков.
Ни о каких потерях российских вооружённых сил Москва при этом не сообщает.
Ситуация в Киеве
Украинская столица находится в режиме обороны от наступления, станции метро используются как бомбоубежища в связи с угрозой обстрелов и боёв на улицах города.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в видеообращении из Киева заявил, что добровольцы в украинской столице получили 25 тысяч единиц автоматического оружия и около 10 миллионов патронов, а также гранаты и гранатомёты.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что "для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00 [по местному времени]. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля".
"Все гражданские лица, которые будут находиться на улице во время комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника", - заявил Кличко в Telegram.
По словам мэра, ночь с пятницы на субботу была "тяжелой". По его словам, в городе находятся "диверсионные подразделения" из Москвы, но пока нет регулярных подразделений российской армии. Украинские военные заявили, что уничтожили колонну из пяти военных автомобилей, в том числе один танк, на проспекте Победы в Киеве. Ночью власти сообщили о нападении со стороны России на электростанцию в районе Троещина на северо-востоке Киева.
В жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве попала ракета, повредив высотное здание. Украинские службы сообщили о шести раненых. Власти страны заявили, что российские войска ведут обстрелы жилых районов. Минобороны РФ ответило, что "информация о российском ракетном ударе по жилому дому не соответствует действительности". По словам неназванного источника ТАСС в российском военном ведомстве, "характер повреждений жилого дома в Киеве свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты".
До сих пор министерство обороны России не упоминает о наступлении на Киев, сообщая только об обстрелах крылатыми ракетами военной инфраструктуры, о продвижении на востоке Украины, где армия поддерживает сепаратистов на Донецкой и Луганской территориях, и на юге Украины, куда российские войска вошли в четверг с Крымского полуострова, аннексированного Москвой в 2014 году.
Солидарность Запада
Обсуждение отключения РФ от SWIFT
В субботу продолжилось обсуждение возможности отключения России от международной межбанковской системы SWIFT – эта «крайняя мера» изоляции российской финансовой сферы представляется всё более консенсусной.
Глава венгерского правительства Виктор Орбан, вслед за руководителями Кипра, Италии и других стран подтвердил, что не возражает против отключения России от SWIFT.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заблаговременно готовилась к санкциям Запада, которые во многом были прогнозируемы. "Санкции весьма серьезные - несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы", - сказал Песков.
Военная поддержка
Ряд западных стран, в том числе Соединенные Штаты, объявили о дополнительных поставках Украине оружия, боеприпасов и защитного снаряжения.
Чешская Республика пожертвует Украине пулеметы, автоматические и высокоточные винтовки, пистолеты и боеприпасы на сумму 7,6 миллиона евро, сообщила в субботу министр обороны Чехии Яна Чернохова.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил об отправке украинскому руководству 12 тысяч 120-мм боеприпасов, 10 миллионов литров дизельного топлива и 2,4 млн. литров авиационного топлива общей стоимостью около 11 миллионов евро.
Нидерланды объявили, что поставят Украине 200 зенитных ракет "Стингер".
Соединенные Штаты предоставят Украине новую военную помощь в размере 350 миллионов долларов, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением, заявил в субботу глава дипломатии США Энтони Блинкен. "Эта помощь будет включать в себя новые оборонительные военные средства, которые позволят Украине бороться с бронетехникой, воздушными и другими угрозами, с которыми она сталкивается сегодня", - говорится в заявлении Блинкена.
Закрытие воздушного пространства
Правительство Румынии присоединилось к Латвии, Эстонии, Великобритании, Польше, Чехии и Болгарии, закрыв воздушное пространство страны для российских самолетов.
Россия закрывает небо в ответ: как сообщила Росавиация, Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Источник ТАСС утверждает, что «авиавласти РФ планируют действовать зеркально и закрывать небо для всех стран, которые запрещают полеты российских самолетов».
Контроль над информацией в России
Предостережения СМИ
Роскомнадзор запрещает ведущим российским СМИ называть вторжение российских войск в Украину "нападением, вторжением, либо объявлением войны", угрожая ограничением доступа и штрафами.
Согласно сегодняшнему заявлению, Роскомнадзор "направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона*", "New Times", "Дождь*", "Свободная Пресса", "Крым.Реалии*", "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат".
(* Включены Минюстом РФ в список "иностранных агентов")
Роскомнадзор утверждает, что "информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии" якобы не соответствует действительности и отмечает, что в материалах перечисленных СМИ "проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны".
Федеральная служба требует от названных СМИ удалить "недостоверную информацию", угрожая в противном случае ограничением доступа к этим ресурсам и административными расследованиями, которые могут привести к штрафам на сумму до 5 млн рублей. При этом Роскомнадзор указывает журналистам, какая информация якобы является достоверной: та, которую распространяют "российские официальные информационные источники". Ранее российские официальные лица объясняли концентрацию войск на границах Украины «учениями» и отрицали подготовку вторжения, о которой сообщали западные источники.
Помехи работе соцсетей
У многих россиян не открываются Facebook, Instagram и Twitter: сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщает о сбоях в работе социальных сетей Instagram и Facebook в России. Пользователи жалуются на сбои веб-сайта и приложений. Сигналы о "неполадках" поступают в основном от пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.
Накануне Роскомнадзор сообщил о том, что начал замедлять трафик социальной сети Facebook в РФ за "неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ" - телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, снять введенные ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения. Роскомнадзор считает, что владельцы социальной сети проигнорировали эти требования.
Служба Netblocks сообщает, что многие интернет-провайдеры ограничивают доступ к "Твиттеру" - в их числе "Ростелеком", МТС, "Билайн" и "Мегафон".