Киев готовится к штурму: главное за третий день российского вторжения

Третий день массированного вторжения российских вооружённых сил на территорию Восточной Украины был отмечен продолжением боестолкновений поблизости от Киева и в других областях страны, бесплодностью обсуждения переговоров о перемирии, солидарной реакцией западных стран в поддержку Украины и противодействием российских властей распространению информации о военных действиях в СМИ и соцсетях.

Боевые действия

Президент Украины выступил с обращением к гражданам страны, заявив об успешном отражении атак вокруг Киева и ключевых городов вокруг столицы, а также о формировании международной антивоенной коалиции в поддержку украинской обороны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что президент РФ Владимир Путин в пятницу днем в связи с ожидавшимися переговорами отдал приказ остановить продвижение войск на Украине, но сегодня днем движение основных российских сил возобновилось - в связи с отсутствием переговоров.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что вооруженные силы России после отказа Украины от переговоров получили приказ развивать наступление на всех направлениях: "После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции", - сказал Конашенков. По его словам, разведка продолжает фиксировать размещение «украинскими националистами» реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обвинил Москву в ударах по жилым домам и энергетической инфраструктуре (российское Минобороны это отрицает). Обращаясь напрямую к россиянам на русском языке, Зеленский полагодарил тех, кто открыто выступает против вторжения.

Тысячи жертв, сотни пленных, которые не могут понять, зачем их отправили в Украину. Отправили умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Мы видим, что действительно есть выступления ваших граждан против войны и мы знаем, что многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жёсткостью власти. Владимир Зеленский Президент Украины

Гражданские жертвы и военные потери (данные Украины)

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, по меньшей мере 198 мирных жителей Украины, в том числе трое детей, погибли в результате российского вторжения, ещё 1115 человек получили ранения. В боях погибли "десятки" украинских военнослужащих.

Киев утверждает, что российская армия несёт тяжелые потери. Российская сторона информации о своих потерях не предоставляет.

Утверждения сторон о взаимном уроне и потерях не поддаются независимой проверке.

Потери Украины (данные России)

Москва объявляет свои цифры украинских потерь: официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обнародовал новые данные о разрушении объектов военной инфраструктуры Украины. Независимого подтверждения этих данных нет. Как утверждают в Москве, уничтожено более 800 объектов военной инфраструктуры Украины - среди них "14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций". Кроме того, "сбито семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Силами Военно-морского флота России уничтожено восемь военных катеров украинских военно-морских сил", - сказал Конашенков.

Ни о каких потерях российских вооружённых сил Москва при этом не сообщает.

Ситуация в Киеве

Украинская столица находится в режиме обороны от наступления, станции метро используются как бомбоубежища в связи с угрозой обстрелов и боёв на улицах города.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в видеообращении из Киева заявил, что добровольцы в украинской столице получили 25 тысяч единиц автоматического оружия и около 10 миллионов патронов, а также гранаты и гранатомёты.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что "для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00 [по местному времени]. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля".

"Все гражданские лица, которые будут находиться на улице во время комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника", - заявил Кличко в Telegram.

По словам мэра, ночь с пятницы на субботу была "тяжелой". По его словам, в городе находятся "диверсионные подразделения" из Москвы, но пока нет регулярных подразделений российской армии. Украинские военные заявили, что уничтожили колонну из пяти военных автомобилей, в том числе один танк, на проспекте Победы в Киеве. Ночью власти сообщили о нападении со стороны России на электростанцию в районе Троещина на северо-востоке Киева.

В жилой дом на проспекте Лобановского в Киеве попала ракета, повредив высотное здание. Украинские службы сообщили о шести раненых. Власти страны заявили, что российские войска ведут обстрелы жилых районов. Минобороны РФ ответило, что "информация о российском ракетном ударе по жилому дому не соответствует действительности". По словам неназванного источника ТАСС в российском военном ведомстве, "характер повреждений жилого дома в Киеве свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты".

До сих пор министерство обороны России не упоминает о наступлении на Киев, сообщая только об обстрелах крылатыми ракетами военной инфраструктуры, о продвижении на востоке Украины, где армия поддерживает сепаратистов на Донецкой и Луганской территориях, и на юге Украины, куда российские войска вошли в четверг с Крымского полуострова, аннексированного Москвой в 2014 году.

Солидарность Запада

Субботний митинг против российского вторжения в Вильнюсе (Литва) AP Photo/Mindaugas Kulbis

Обсуждение отключения РФ от SWIFT

В субботу продолжилось обсуждение возможности отключения России от международной межбанковской системы SWIFT – эта «крайняя мера» изоляции российской финансовой сферы представляется всё более консенсусной.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан, вслед за руководителями Кипра, Италии и других стран подтвердил, что не возражает против отключения России от SWIFT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заблаговременно готовилась к санкциям Запада, которые во многом были прогнозируемы. "Санкции весьма серьезные - несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы", - сказал Песков.

Военная поддержка

Ряд западных стран, в том числе Соединенные Штаты, объявили о дополнительных поставках Украине оружия, боеприпасов и защитного снаряжения.

Чешская Республика пожертвует Украине пулеметы, автоматические и высокоточные винтовки, пистолеты и боеприпасы на сумму 7,6 миллиона евро, сообщила в субботу министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил об отправке украинскому руководству 12 тысяч 120-мм боеприпасов, 10 миллионов литров дизельного топлива и 2,4 млн. литров авиационного топлива общей стоимостью около 11 миллионов евро.

Нидерланды объявили, что поставят Украине 200 зенитных ракет "Стингер".

Соединенные Штаты предоставят Украине новую военную помощь в размере 350 миллионов долларов, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением, заявил в субботу глава дипломатии США Энтони Блинкен. "Эта помощь будет включать в себя новые оборонительные военные средства, которые позволят Украине бороться с бронетехникой, воздушными и другими угрозами, с которыми она сталкивается сегодня", - говорится в заявлении Блинкена.

Закрытие воздушного пространства

Правительство Румынии присоединилось к Латвии, Эстонии, Великобритании, Польше, Чехии и Болгарии, закрыв воздушное пространство страны для российских самолетов.

Россия закрывает небо в ответ: как сообщила Росавиация, Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Источник ТАСС утверждает, что «авиавласти РФ планируют действовать зеркально и закрывать небо для всех стран, которые запрещают полеты российских самолетов».

Контроль над информацией в России

Предостережения СМИ

Роскомнадзор запрещает ведущим российским СМИ называть вторжение российских войск в Украину "нападением, вторжением, либо объявлением войны", угрожая ограничением доступа и штрафами.

Согласно сегодняшнему заявлению, Роскомнадзор "направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ресурсов "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона*", "New Times", "Дождь*", "Свободная Пресса", "Крым.Реалии*", "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат".

(* Включены Минюстом РФ в список "иностранных агентов")

Роскомнадзор утверждает, что "информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии" якобы не соответствует действительности и отмечает, что в материалах перечисленных СМИ "проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны".

Федеральная служба требует от названных СМИ удалить "недостоверную информацию", угрожая в противном случае ограничением доступа к этим ресурсам и административными расследованиями, которые могут привести к штрафам на сумму до 5 млн рублей. При этом Роскомнадзор указывает журналистам, какая информация якобы является достоверной: та, которую распространяют "российские официальные информационные источники". Ранее российские официальные лица объясняли концентрацию войск на границах Украины «учениями» и отрицали подготовку вторжения, о которой сообщали западные источники.

Помехи работе соцсетей

У многих россиян не открываются Facebook, Instagram и Twitter: сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщает о сбоях в работе социальных сетей Instagram и Facebook в России. Пользователи жалуются на сбои веб-сайта и приложений. Сигналы о "неполадках" поступают в основном от пользователей в Москве и Санкт-Петербурге.

Накануне Роскомнадзор сообщил о том, что начал замедлять трафик социальной сети Facebook в РФ за "неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ" - телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms, которой принадлежит соцсеть, снять введенные ограничения в отношении СМИ и объяснить причину их введения. Роскомнадзор считает, что владельцы социальной сети проигнорировали эти требования.

Служба Netblocks сообщает, что многие интернет-провайдеры ограничивают доступ к "Твиттеру" - в их числе "Ростелеком", МТС, "Билайн" и "Мегафон".