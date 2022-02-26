Киевское метро приостановило пассажирские перевозки

Метро в украинской столице приостановило пассажирские перевозки и будет работать в качестве укрытия, сообщил в субботу в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал киевлян "оставаться дома или в укрытиях", "не выходить и не выезжать в город", кроме тех, кто работает на стратегических предприятиях.

"Мы разгневаны, и боимся, - говорит жительница Киева Катерина Малая (корреспондент Euronews Валери Горья встретила её в метро). - Мы очень нервничаем, так как не знаем, что делать. Это наш дом, наш город и наша страна. Но в то же время мы хотели бы оказаться в безопасности, мы потрясены"...

Ранее мэр Киева перенёс начало комендантского часа на 17 часов по местному времени и продлил его действие до утра понедельника. Все, кто окажутся в неурочное время и без документов на улице, будут приравнены к диверсантам, уточнил Кличко.

"Мы чувствуем себя здесь в безопасности, - рассказывает ещё одна киевлянка Анабель Чупрыня. - Мы все вместе: с семьями, друзьями, знакомыми. Да, ожидание будет долгим, но, надеюсь, всё кончится хорошо. Мы возлагаем большие надежды на нашу армию".

Вооруженные силы страны контролируют Киев и ключевые города вокруг него, заявил в субботу во второй половине дня президент Украины Владимир Зеленский.

“Мы умоляем Европу и международное сообщество помочь нам! - говорит Александр Кривцун. - Вы должны исключить Россию из платежной системы SWIFT, отправить на Украину силы НАТО и закрыть российское воздушное пространство".

Практически все встреченные на улицах Киева горожане передвигаются с рюкзаками или сумками, передаёт с места событий Валери Горья. В них - предметы первой необходимости на случай предупредительной сирены.