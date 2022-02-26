В Румынии встречают украинских беженцев

По состоянию на вечер субботы, более 150 тысяч украинцев покинули страну и ищут убежища в соседних странах. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Ведомство обещает в скором времени организовать информационный портал с подробной информацией.

Украинцы массово прибывают в соседние страны, в том числе в Румынию.

Клаудиу Попа, Euronews Румыния:

"На украинской границе на севере Румынии только за последние пару часов мы видели сотни беженцев, прибывающих в Румынию на машинах или пешком, со своим багажом. Много женщин с детьми, но и мужчины тоже есть.

Когда они пересекают границу, их приветствуют, спрашивают, что им необходимо, нужна ли помощь, нужна ли вода и еда, предлагают предоставить транспорт или ночлег. Здесь, на границе, сотни волонтёров, представляющих власти или, вероятно, неправительственные организации. Всё, что они предлагают, обычно предоставляется бесплатно, поэтому здесь, в Румынии, беженцы, возможно, впервые улыбаются.

У беженцев есть несколько вариантов. Они могут попросить убежища в Румынии, они могут решить остаться на ночь-другую. Обычно большинство из них следуют дальше, в такие страны, как Польша, Италия и Германия. Так что здесь по большому счёту они просто переводят дух, а потом продолжают путь.

Румынские власти сообщили нам, что за последние 24 часа в страну прибыли от 14 до 15 тысяч украинских граждан. Для наглядности, расстояние отсюда, от румынско-украинской границы до Киева составляет лишь 500 километров".