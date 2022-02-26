Минобороны РФ: продвижение возобновилось

На третий день российского вторжения на Украину, жители Киева при звуках сирены бегут к станциям метро и другим укрытиям.

Продвижение российских войск по украинской территории возобновилось в субботу, заявил пресс-секретарь президента России. По словам Пескова, накануне Владимир Путин отдал приказ остановить его в связи с ожидавшимися, но не начавшимися переговорами с Киевом.

Вчера после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции Игорь Конашенков главный представитель Министерства обороны РФ

По меньшей мере 198 мирных жителей, в том числе трое детей, стали жертвами российского вторжения, сообщил на третий день конфликта министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Российская сторона информации о своих потерях не предоставляет, хотя в Киеве сообщили, что в субботу на проспекте Победы была уничтожена российская колонна из пяти единиц бронетехники.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал Владимира Путина "убираться с Украины" и обратился за помощью ко всем сторонникам его страны:

Значительное число российских танков было уничтожено за последние 72 часа, благодаря вашей помощи. Пожалуйста, увеличьте её объём. Нам нужны бронежилеты, каски, нам нужны противотанковые средства и противовоздушные. Нам нужно увеличить обороноспособность, чтобы остановить безумного агрессора в Европе! Пётр Порошенко экс-президент Украины

Украинские военные в субботу потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области, заявил глава местной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Со своей стороны глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал.