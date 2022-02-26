Минобороны РФ: продвижение возобновилось

Минобороны РФ: продвижение возобновилосьКомментарии
На третий день российского вторжения на Украину, жители Киева при звуках сирены бегут к станциям метро и другим укрытиям.
Продвижение российских войск по украинской территории возобновилось в субботу, заявил пресс-секретарь президента России. По словам Пескова, накануне Владимир Путин отдал приказ остановить его в связи с ожидавшимися, но не начавшимися переговорами с Киевом.
По меньшей мере 198 мирных жителей, в том числе трое детей, стали жертвами российского вторжения, сообщил на третий день конфликта министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Российская сторона информации о своих потерях не предоставляет, хотя в Киеве сообщили, что в субботу на проспекте Победы была уничтожена российская колонна из пяти единиц бронетехники.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал Владимира Путина "убираться с Украины" и обратился за помощью ко всем сторонникам его страны:
Украинские военные в субботу потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области, заявил глава местной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
Со своей стороны глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал.